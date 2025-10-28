Седьмая атака на газовые объекты в октябре. Россия ночью повредила мощности Нафтогаза в Полтавской области

В ночь на 28 октября российские войска атаковали газовую инфраструктуру Украины, в результате чего пострадали добывающие мощности Нафтогаза в Полтавской области.

Об этом 28 октября на брифинге в Укринформе сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

«Только в октябре было шесть массированных атак. Сегодня ночью была седьмая. Пострадали производственные мощности по добыче на Полтавщине», — сказал он.

Корецкий отметил, что работники компании прилагают максимум усилий для их скорейшего восстановления.

Он добавил, что из-за октябрьских ударов наблюдаются потери в добыче газа, поэтому Нафтогаз разработал план дополнительного импорта «голубого топлива», чтобы обеспечить стабильные поставки.

3 октября Нафтогаз сообщил, что Россия осуществила крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны, ударив по объектам в Харьковской и Полтавской областях, значительное количество объектов было критически повреждено.

5 октября компания сообщила о новом массированном ударе по объектам, которые обеспечивают украинцев газом в зимний период.

10 октября в Запорожье в результате ночной атаки РФ были повреждены объекты газовой инфраструктуры.

В ночь на 12 октября РФ атаковала энергетические и газотранспортные объекты в Донецкой, Одесской и Черниговской областях, была повреждена инфраструктура.

15 октября Россия в третий раз за неделю атаковала ТЭЦ группы Нафтогаз. Оккупанты били по газодобывающим объектам в Харьковской области. До этого была прицельная атака на газовую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.

В ночь на 16 октября ДТЭК сообщала об ударе по газодобывающим объектам в Полтавской области, они приостанавливали работу.