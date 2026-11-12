Армия РФ атаковала двумя ракетами объект Нафтогаза в Черниговской области

Днем 12 ноября российские войска нанесли удар двумя ракетами по нефтегазовому объекту группы Нафтогаз в Черниговской области. Об этом сообщил и.о. председателя правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

В результате атаки производственный объект получил разрушения, также повреждено технологическое оборудование. Люди не пострадали.

В момент российского удара работники предприятия находились в укрытии. Оценить масштабы нанесенного ущерба можно будет после того, как ситуация с безопасностью позволит провести соответствующее обследование.

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В компании отметили, что это очередная целенаправленная атака РФ на энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимы.

11 ноября войска страны-агрессора России атаковали реактивными дронами объект группы Нафтогаз в Днепропетровской области. Сотрудники не пострадали.

7 ноября российские войска трижды атаковали нефтегазовый объект Группы Нафтогаз в центральной части Украины. В результате ударов было повреждено оборудование, на объекте произошел взрыв и возник масштабный пожар.