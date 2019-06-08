Наезд на ребенка в Конотопе: водителю объявлено подозрение Сегодня, 10:13 Цей матеріал також доступний українською Артем Семенихин — мэр Конотопа / Facebook Автомобиль начальника полиции Конотопа сбил 10-летнего мальчика Артем Семенихин — мэр Конотопа / Facebook

Задержанному в городе Конотоп водителю сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, в частности в превышении допустимой в черте города скорости, что привело к тяжелым последствиям.

Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в своем Twitter.

Она также отметила, что состояние 10-летнего мальчика остается тяжелым. Накануне ему удалили селезенку.

Сейчас следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Полтаве, выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.

10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.