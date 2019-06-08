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Наезд на ребенка в Конотопе: водителя автомобиля задержали, начальника полиции отстранили

Сегодня, 00:51
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Наезд на ребенка в Конотопе: водителя автомобиля задержали, начальника полиции отстранили - фото

Артем Семенихин — мэр Конотопа / Facebook

Автомобиль начальника полиции Конотопа сбил 10-летнего мальчика

Начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки, водитель автомобиля задержан.

Об этом заявил глава ГУ Нацполиции Сумской области Николай Лушпиенко, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«По приказу руководителя полиции Сумщины, на период проведения служебной проверки начальник Конотопского отделения полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», — говорится в сообщении.

В информации также отмечено, что руководство полиции Сумщины готово оказать полное содействие и всю необходимую помощь работникам ГБР в расследование данного происшествия.

В комментарии местному телеканалу Контакт Лушпиенко рассказал, что за рулем полицейского автомобиля был штатный водитель.

«За рулем был водитель. Сержант полиции. Штатный водитель данного автомобиля. После столкновения оказал первую медицинскую помощь. Если есть вина сотрудника полиции, будет отвечать по закону», — сказал он.

Правоохранитель также обратился к очевидцам происшествия, особенно к жителям домов № 74 и № 72 на улице Успенско-Троицкой в Конотопе, чтобы обращались в полицию и сообщали информацию об этом ДТП.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.

10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

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