Наезд на ребенка в Конотопе расследует ГБР Сегодня, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Наталия Науменко/Facebook Ребенок получил травмы Наталия Науменко/Facebook

Госбюро расследований выясняет обстоятельства наезда на ребенка в Конотопе Сумской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, начато расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.

10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Водителя задержали и объявили ему подозрение.