Наезд на ребенка в Конотопе расследует ГБР
Госбюро расследований выясняет обстоятельства наезда на ребенка в Конотопе Сумской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, начато расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.
10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.
Водителя задержали и объявили ему подозрение.