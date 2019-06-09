Наезд на ребенка в Конотопе: появилось видео инцидента Сегодня, 08:49 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео / ТСН От сильного удара ребенок отлетел на несколько метров. Скриншот видео / ТСН

СМИ получили видео с камеры наблюдения магазина в Конотопе, который расположен рядом с пешеходным переходом, где накануне водитель служебного полицейского автомобиля сбил 10-летнего мальчика.

Видео обнародовало ТСН.

На нем виден момент аварии: мальчик выбежал на пешеходный переход, где на скорости его сбила машина. От сильного удара ребенок отлетел на несколько метров.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.



10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Задержанному в городе Конотоп водителю сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, в частности в превышении допустимой в черте города скорости, что привело к тяжелым последствиям.