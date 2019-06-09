Наезд на ребенка в Конотопе: появилось видео инцидента
СМИ получили видео с камеры наблюдения магазина в Конотопе, который расположен рядом с пешеходным переходом, где накануне водитель служебного полицейского автомобиля сбил 10-летнего мальчика.
Видео обнародовало ТСН.
На нем виден момент аварии: мальчик выбежал на пешеходный переход, где на скорости его сбила машина. От сильного удара ребенок отлетел на несколько метров.
Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.
10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.
Задержанному в городе Конотоп водителю сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, в частности в превышении допустимой в черте города скорости, что привело к тяжелым последствиям.