Петр Олещук
Партийная лотерея
Олег Шама
Стыд Филарета и не только его
Иван Верстюк
Другая Америка
Алексей Бондарев
Невозможный двигатель и оружие вампира
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Наезд на ребенка в Конотопе: мальчика отключили от аппарата искусственного дыхания

Сегодня, 14:28
Цей матеріал також доступний українською
Наезд на ребенка в Конотопе: мальчика отключили от аппарата искусственного дыхания - фото

Наталия Науменко/Facebook

Состояние ребенка тяжелое, но стабильное

10-летнего мальчика, которого сбил на пешеходном переходе полицейский в Конотопе Сумской области, отключили от аппарата искусственного дыхания.

Как сообщает ТСН, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, но стабильное.

У него травмированы голова, грудная клетка и брюшная полость.

В областной больнице ждут областного нейрохирурга. Он должен определить, можно ли перевозить ребенка в киевский Охматдет.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.

10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Водителя задержали и объявили ему подозрение. Позже полицейского арестовали на два месяца.

Читайте также:
 Наезд на ребенка в Конотопе: появилось видео инцидента

Теги:   Сумская область Наезд Ребенок Конотоп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 08:28

img
Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки
Политика

Сегодня, 12:34

img
Выборы в ВР: Лидирует Слуга народа, партии Вакарчука и Смешко на грани прохода — опрос
Компании/Рынки

Сегодня, 17:33

img
Суд отказал подсанкционной компании во взыскании более $39 млн с ЗАлКа — прокуратура

ТОП 3

События

Сегодня, 08:28

img
Утечка химикатов в реку Рось: запасов воды в Белой Церкви осталось на сутки
9021
События

Сегодня, 12:56

img
Погода в Украине на ближайшие дни: жара усиливает позиции
8303
События

Сегодня, 14:24

img
В Харькове оборвался канатный мост, пешеходы полетели в воду — видео
5558

Новости Одессы

img
В Одесской области от Гриценко будут баллотироваться в Раду юрист и летчик
img
Суд арестовал тюремщика, подозреваемого в убийстве одесситки
img
Без барьеров: как особенных детей в Одессе адаптируют к обучению и жизни в обществе