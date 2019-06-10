Наезд на ребенка в Конотопе: мальчика отключили от аппарата искусственного дыхания
10-летнего мальчика, которого сбил на пешеходном переходе полицейский в Конотопе Сумской области, отключили от аппарата искусственного дыхания.
Как сообщает ТСН, врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, но стабильное.
У него травмированы голова, грудная клетка и брюшная полость.
В областной больнице ждут областного нейрохирурга. Он должен определить, можно ли перевозить ребенка в киевский Охматдет.
Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.
10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.
Водителя задержали и объявили ему подозрение. Позже полицейского арестовали на два месяца.