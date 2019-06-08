Наезд на ребенка в Конотопе: два года назад мать мальчика заказывала убийство мужа Сегодня, 18:07 Цей матеріал також доступний українською Наталия Науменко/Facebook Ребенка сбили на пешеходном переходе Наталия Науменко/Facebook

Мать 10-летнего мальчика, которого сбил полицейский в Конотопе Сумской области, два года назад заказывала убийство собственного мужа.

Об этом сообщил заместитель начальника областной полиции региона Владимир Бабич, пишет ТСН.

По данным следствия, женщина заказала убийство своего мужа знакомому, который снимал у них комнату. За это она пообещала заплатить 5 тысяч гривен.

Исполнитель пожалел свою жертву и все рассказал полицейским.

Сам мужчина согласился подыграть полицейским и инсценировать собственное «убийство». Его облили кровью и сделали несколько снимков. Одно из фото показали женщине, она заплатила «киллеру».

Во время передачи денег женщину задержали. Ей грозило лишение свободы на 15 лет. На данный момент она находится на свободе, а дело рассматривают в суде.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Конотопе Сумской области водитель служебного полицейского автомобиля совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе.

10-летнего мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Водителя задержали и объявили ему подозрение.