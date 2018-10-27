Наезд автомобиля на зрителей во время гонок в Кривом Роге: количество пострадавших возросло

Число пострадавших на "гонках на выживания" в Кривом Роге, где каскадер на автомобиле влетел в толпу зрителей, увеличилось до четырех человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Установлено, что в результате происшествия в Саксаганском районе на автодроме Кривбасс-экстрим пострадали двое взрослых и два ребенка. Всех пострадавших госпитализировали в больницы города. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
Один из организаторов соревнований, депутат Андрей Гальченко, выразил сожаление в связи с инцидентом.
"Соревнования остановлены. Еду в больницу. Будем оказывать всю необходимую помощь... Предварительно – у одного из каскадеров, которые выступали между заездами гонок, отказали на машине тормоза", – написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, 27 октября в Кривом Роге во время гонок на выживание автомобиль въехал в толпу. Ранее сообщалось о троих пострадавших.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев
ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны
АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ
Комментарии
Правила комментирования