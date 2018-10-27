27 октября 2018, суббота

Наезд автомобиля на зрителей во время гонок в Кривом Роге: количество пострадавших возросло

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Пострадали двое взрослых и два ребенка

Пострадали двое взрослых и два ребенка

Число пострадавших на "гонках на выживания" в Кривом Роге, где каскадер на автомобиле влетел в толпу зрителей, увеличилось до четырех человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Установлено, что в результате происшествия в Саксаганском районе на автодроме Кривбасс-экстрим пострадали двое взрослых и два ребенка. Всех пострадавших госпитализировали в больницы города. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Один из организаторов соревнований, депутат Андрей Гальченко, выразил сожаление в связи с инцидентом.

"Соревнования остановлены. Еду в больницу. Будем оказывать всю необходимую помощь... Предварительно – у одного из каскадеров, которые выступали между заездами гонок, отказали на машине тормоза", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 27 октября в Кривом Роге во время гонок на выживание автомобиль въехал в толпу. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

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