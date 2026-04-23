Во Львове на женщину наехал автомобиль ТЦК, военные утверждают, что та препятствовала мобилизации мужчины
Во Львовском областном ТЦК и СП утверждают, что ДТП произошло по вине женщины, однако отмечают, что «окончательную правовую оценку действиям всех участников инцидента дадут правоохранительные органы» (Фото: Скриншот из видео)
Во Львове женщину сбил автомобиль военнослужащих ТЦК. В пресс-службе Львовского областного ТЦК заявили, что та якобы пыталась закрыть ворота, чтобы не дать выехать машине с ее мужем внутри.
Соответствующая видеозапись инцидента была ранее опубликована в местном Телеграм-паблике.
По словам представителей учреждения, инцидент произошел с участием их военнослужащих на улице Пороховая — во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных граждан.
«Около 12:30 один из мужчин отказался предъявить документы и начал сопротивляться. Впоследствии была установлена причина такого поведения — гражданин находился в розыске как нарушитель воинского учета. Во время попытки проверки его воинско-учетных документов на месте происшествия появилась его жена, которая спровоцировала конфликт. Впоследствии она пыталась закрыть ворота двора, чтобы помешать выезду служебного автомобиля», — заявили во Львовском областном ТЦК и СП.
В учреждении утверждают, что ДТП произошло по вине женщины, однако отмечают, что «окончательную правовую оценку действиям всех участников инцидента дадут правоохранительные органы».
Также сообщается, что мужчину доставили в помещение ТЦК и СП и сейчас он проходит военно-медицинскую комиссию.
Позднее в ГУ Нацполиции во Львовской области сообщили, что 57-летнюю горожанку госпитализировали. По данным правоохранителей, в момент наезда автомобиля ТЦК на женщину неподалеку находились другие полицейские.
«Они догнали автомобиль ТЦК, остановили его, установили личность водителя и пригласили его в территориальное подразделение полиции для дачи объяснений», — правоохранители.
По факту наезда на женщину служебного автомобиля ТЦК было назначено служебное расследование, подытожили в Нацполиции.