Во Львове на женщину наехал автомобиль ТЦК, военные утверждают, что та препятствовала мобилизации мужчины

Во Львовском областном ТЦК и СП утверждают, что ДТП произошло по вине женщины, однако отмечают, что «окончательную правовую оценку действиям всех участников инцидента дадут правоохранительные органы» (Фото: Скриншот из видео)

Во Львове женщину сбил автомобиль военнослужащих ТЦК . В пресс-службе Львовского областного ТЦК заявили , что та якобы пыталась закрыть ворота, чтобы не дать выехать машине с ее мужем внутри.

Соответствующая видеозапись инцидента была ранее опубликована в местном Телеграм-паблике.

По словам представителей учреждения, инцидент произошел с участием их военнослужащих на улице Пороховая — во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных граждан.

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«Около 12:30 один из мужчин отказался предъявить документы и начал сопротивляться. Впоследствии была установлена причина такого поведения — гражданин находился в розыске как нарушитель воинского учета. Во время попытки проверки его воинско-учетных документов на месте происшествия появилась его жена, которая спровоцировала конфликт. Впоследствии она пыталась закрыть ворота двора, чтобы помешать выезду служебного автомобиля», — заявили во Львовском областном ТЦК и СП.

В учреждении утверждают, что ДТП произошло по вине женщины, однако отмечают, что «окончательную правовую оценку действиям всех участников инцидента дадут правоохранительные органы».

Также сообщается, что мужчину доставили в помещение ТЦК и СП и сейчас он проходит военно-медицинскую комиссию.

Позднее в ГУ Нацполиции во Львовской области сообщили, что 57-летнюю горожанку госпитализировали. По данным правоохранителей, в момент наезда автомобиля ТЦК на женщину неподалеку находились другие полицейские.

«Они догнали автомобиль ТЦК, остановили его, установили личность водителя и пригласили его в территориальное подразделение полиции для дачи объяснений», — правоохранители.

По факту наезда на женщину служебного автомобиля ТЦК было назначено служебное расследование, подытожили в Нацполиции.