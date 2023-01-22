В ВСУ формируются новые части под оснащение боевой техникой НАТО
Командующий Объединенными силами Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)
В ВСУ формируются новые военные подразделения и части, которые получат на вооружение боевую технику и систему огневого поражения стран НАТО.
Об этом в комментарии CNN заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.
Он уверен, что следующий этап войны будет связан с танками.
«Нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна», — сказал Наев.
Командующий Объединенных сил отметил, что наиболее эффективно формирование отдельных подразделений, вооруженных новой боевой техникой, подготовка их личного состава и дальнейшая интеграция в состав имеющихся соединений ВСУ.
«Все подразделение должно быть оснащено одинаковыми боевыми машинами, поэтому нужен целый батальон оснащенный [БМП] Bredley, если мы их получим, или [танками] Leopard», — сказал генерал-лейтенант Наев.
Ранее в Польше заявили, что планируют обучить танковую бригаду Вооруженных сил Украины в рамках нового пакета поддержки.
Украинские военные также в скором времени начнут обучение на британских танках Challenger 2.