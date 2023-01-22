В ВСУ формируются новые части под оснащение боевой техникой НАТО 22 января, 17:02 Командующий Объединенными силами Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

В ВСУ формируются новые военные подразделения и части, которые получат на вооружение боевую технику и систему огневого поражения стран НАТО.

Об этом в комментарии CNN заявил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Он уверен, что следующий этап войны будет связан с танками.

«Нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна», — сказал Наев.

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Командующий Объединенных сил отметил, что наиболее эффективно формирование отдельных подразделений, вооруженных новой боевой техникой, подготовка их личного состава и дальнейшая интеграция в состав имеющихся соединений ВСУ.

«Все подразделение должно быть оснащено одинаковыми боевыми машинами, поэтому нужен целый батальон оснащенный [БМП] Bredley, если мы их получим, или [танками] Leopard», — сказал генерал-лейтенант Наев.

Ранее в Польше заявили, что планируют обучить танковую бригаду Вооруженных сил Украины в рамках нового пакета поддержки.

Украинские военные также в скором времени начнут обучение на британских танках Challenger 2.

