В Сумской области ВСУ вступили в стрелковый бой с российскими диверсантами — Наев

12 августа, 21:39
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Украинские военные пресекли все попытки российских диверсантов прорвать границу в Сумской области (Фото:Сергей Наев/Telegram)

Украинские военные пресекли все попытки российских диверсантов прорвать границу в Сумской области (Фото:Сергей Наев/Telegram)

В субботу, 12 августа, в Сумской области украинские силы обнаружили группу российских диверсантов. ВСУ вступили с оккупантами в стрелковый бой и оттеснили их с территории Украины.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Telegram.

Он уточнил, что диверсионно-разведывательную группу обнаружили недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины.

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«Зрительно и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой», — отметил он.

По его словам, на помощь украинским военным в сторону происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной службы.

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«Шквальный огонь наших защитников заставил противника забрать раненых и отступить за границу Украины. Уход диверсионно-разведочных сил противник прикрывал минометами 120-мм калибра», — добавил он.

Наев подчеркнул, что благодаря умелым и своевременным действиям украинские защитники остановили очередную попытку врага ворваться на территорию нашей страны.

Ранее генерал сообщал, что в июле текущего года украинские военные предотвратили четыре попытки российских ДРГ прорвать границу в Черниговской и Сумской областях.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сумская область Диверсант Сергей Наев

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