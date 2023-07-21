Оккупанты ищут слабые места. Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях — Наев

21 июля, 09:56
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Российские ДРГ пытаются заходить на двух направлениях (Фото:t.me/SerhiyNaiev)

Российские ДРГ пытаются заходить на двух направлениях (Фото:t.me/SerhiyNaiev)

В Черниговской и Сумской областях фиксируется проникновение российских ДРГ, но все попытки были неудачными, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в пятницу, 21 июля.

По его словам, РФ не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях.

«В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными», — говорится в его сообщении в Telegram.

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Наев заявил, что принимаются все необходимые меры по усилению оборонных возможностей в тесном взаимодействии с главами военных администраций по увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установление дополнительных камер наблюдения.

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«Учитывая указанное, можно уверенно сказать, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет иметь», — добавил он.

По его словам, если же уровень угрозы будет расти, Генштабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы исключить попытки врага вторгнуться в Украину.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Черниговская область Сумская область Сергей Наев Война России против Украины ДРГ

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