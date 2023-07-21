Оккупанты ищут слабые места. Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях — Наев
Российские ДРГ пытаются заходить на двух направлениях (Фото:t.me/SerhiyNaiev)
В Черниговской и Сумской областях фиксируется проникновение российских ДРГ, но все попытки были неудачными, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в пятницу, 21 июля.
По его словам, РФ не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях.
«В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными», — говорится в его сообщении в Telegram.
Наев заявил, что принимаются все необходимые меры по усилению оборонных возможностей в тесном взаимодействии с главами военных администраций по увеличению количества невзрывных инженерных заграждений, а также установление дополнительных камер наблюдения.
«Учитывая указанное, можно уверенно сказать, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет иметь», — добавил он.
По его словам, если же уровень угрозы будет расти, Генштабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы исключить попытки врага вторгнуться в Украину.