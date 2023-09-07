«Получили больше ПВО». Наев прокомментировал возможные атаки РФ зимой

7 сентября, 18:07
Поделиться:
Украинская ПВО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинская ПВО (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских обстрелов будет выше.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии Reuters.

По его словам, украинские военные понимают, что Россия не оставит свои преступных целей бить по объектам критической инфраструктуры Украины. Таким образом враг хочет нанести ущерб нашей стране и ее экономике.

Видео дня

Читайте также:
«Стоит говорить о масштабности». Эксперт рассказал, возможны ли новые отключения света

«Прошлой зимой у нас было меньше (систем ПВО — ред.). Сейчас мы получили больше, и эффективность будет выше», — подчеркнул Наев.

В начале августа эксперт Юрий Щедрин заявил, что ситуация с энергетикой этой зимой будет зависеть от совокупности факторов. В частности, от ракетных обстрелов и погодных условий. Сейчас трудно спрогнозировать будут ли отключения света этой зимой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сергей Наев Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X