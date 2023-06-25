«Это будет самоубийство». Генерал Наев о возможном нападении «вагнеровцев» на Киев из Беларуси 25 июня, 19:06 Сергей Наев (Фото:Командование Объединенных Сил ВС Украины)

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что возможное нападение террористов ЧВК Вагнера на Украину с территории Беларуси стало бы «самоубийством».



Об этом сообщает Military Media Center в воскресенье, 25 июня.

По словам Наева, ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Украинские военные не фиксируют стягивания техники и живой силы россиян, а сами продолжают наращивать оборону. Все службы — от разведки до инженерных войск — работают в усиленном режиме, уверяет генерал.

Видео дня

«Если же такое произойдет и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственную границу с оружием в руках», — подчеркнул Наев.

Бывший глава генерального штаба Великобритании генерал Ричард Даннатт заявил, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев «вагнеровцев» во главе с главарем ЧВК Евгением Пригожиным после попытки мятежа в РФ.

Вечером в субботу, 24 июня, Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.