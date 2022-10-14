Воюет на стороне агрессора. Сообщено о подозрении жителю Харьковской области, который является наемником ПВК Вагнер — Офис генпрокурора

14 октября, 13:03
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Житель Харьковской области является наемником ПВК Вагнер (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Житель Харьковской области является наемником ПВК Вагнер (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Сообщено о подозрении жителю Харьковской области, который является наемником ПВК Вагнер.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Telegram.

По данным следствия, житель пгт Васищево Харьковского района в 2014 году вступил в так называемую ротно-тактическую группу Карпаты, входящую в состав ПВК Вагнер, наемники которой проводят диверсии в тылу украинской армии.

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«Со временем в Краснодарском крае РФ, где базируется указанная РТГ, мужчину назначили на должность стрелка», — заявили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве рассказали, что после «посвящения» вагнеровец воевал на стороне страны-агрессора на временно оккупированных территориях в Донецкой области, а после 24 февраля перебазировался на харьковское направление.

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В 2015 году за «преданную» работу донецкая псевдовласть наградила мужчину нагрудным знаком «георгиевский крест Донецкой Народной Республики».

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему заочно уведомлено о подозрении по факту участия в деятельности незаконного вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украины).

https://www.youtube.com/watch?v=fMR61HhZTnw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Подозрение Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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