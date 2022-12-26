«Ты — черт еб*ный». Вагнеровцы открыто оскорбляют начальника генштаба РФ Герасимова — видео 26 декабря, 15:31 Вагнеровцы жалуются, что генштаб РФ не может обеспечить их боеприпасами (Фото:Скриншот видео Christo Grozev/Twitter)

Наемники российской ЧВК Вагнера, основателем которой является близкий к Кремлю военный преступник Евгений Пригожин, открыто оскорбляют начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

Соответствующее видео в понедельник, 26 декабря, опубликовал у себя в Twitter журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Недовольство наемников-артиллеристов связано с дефицитом боеприпасов и неспособностью российского генштаба наладить логистику для их регулярного подвоза на передовую.

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«Начальнику генерального штаба. Ты — пид*р и черт еб*ный… У нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас, а мы сидим тут, не помогаем. Нам нужны снаряды… Мы тут под Бахмутом. Со всей украинской армией воюем. Где ты? Помоги нам, наконец-то», — потребовали вагнеровцы, демонстрируя пустые ящики из-под снарядов.

Бахмут остается одной из самых горячих точек фронта. РФ уже больше полгода пытается взять город, бросая на это огромные силы, в частности, заключенных из ЧВК Вагнера, не считаясь при этом ни с какими потерями.

Впрочем, несмотря на все усилия, добиться успеха им все равно не удается.