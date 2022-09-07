Комедия в трех актах: российский наемник снял постепенное уничтожение своего подразделения — видео 7 сентября, 10:17 Украинские военные воздали российским оккупантам по заслугам (Фото:Коллаж НВ)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видео с камеры одного из российских наемников, на которых запечатлено постепенное уничтожение украинскими военными его подразделения.

В первой части оккупанты лишь пришли на свои позиции и пытались выяснить, почему у многих из них нет ни касок, ни даже бронежилетов.

Во второй — наемник снял ранение одного из своих сослуживцев во время перестрелки с украинскими военными.

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Кульминацией же становится третье видео с последствиями боя, в результате которого Силы обороны ликвидировали почти всех оккупантов из его подразделения.

С учетом того, что данные видео попали в руки ВСУ, можно предположить, что расплата в итоге постигла и их автора.

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