«Бесполезные». Киевлянина вызывают в суд из-за наклеенных надписей на автомобилях ООН 21 июня, 12:17 Машины ООН с надписью Бесполезные в Киеве (Фото:@yo_syp)

Фотограф Иосиф Гусак, который приклеил на машины ООН надпись Useless (Бесполезные) в знак протеста на вялую реакцию организации на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, получил повестку в суд.

Об этом он сообщил в Twitter во вторник, 20 июня.

«Утро следующего дня. Несколько полностью готовых для поездок внедорожников ООН и ВОЗ стоят на одной из парковок Киева… Никакого вандализма, только выражаю позицию. Ненужные», — написал он 7 июня, добавив фото, на котором к букве U на машину ООН доклеили seless.

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Теперь мужчину вызывают 22 сентября на заседание в Подольский районный суд Киева по 173 статье кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища. Он назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



Подтопило десятки населенных пунктов, на правом берегу Днепра погиб 21 человек. Количество жертв на левобережье Херсонской области точно не известно.



Украинским военным и волонтерам также удавалось проводить эвакуацию на левобережье. Россияне атакуют лодки с гражданскими и обстреливают спасателей.