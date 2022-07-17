«„Спецоперация“ потеряет смысл». Почему Украине важно освободить Новую Каховку — военный эксперт назвал два веских аргумента 17 июля, 15:14 Эксклюзив НВ Арестович заявил об ударе по складам оккупантов в Новой Каховке (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Радио НВ рассказал, почему нам «крайне необходимое» освобождение Новой Каховки.

«Контроль над Новой Каховкой решает два вопроса. Первый — это так называемый сухопутный коридор с территории оккупированного Крыма на территории временно оккупированных Луганской, Донецкой областей. Это одна из целей „спецоперации“. Второй — это предотвращение подачи украинской воды на территории оккупированных районов Автономной республики Крым», — убежден Снегирев.

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По его словам, если ВСУ освободят Новую Каховку, то сам факт проведения так называемой «спецоперации» теряет для России «политический, военный, экономический смысл».

11 июля украинская армия нанесла ракетный удар по сскладу боеприпасов россиян в Новой Каховке. Тогда было уничтожено около 150 оккупантов, в том числе генерала и еще пятерых офицеров.

Впоследствии ВСУ повторили обстрел складов в городе.

Руководитель прессцентра ОК Пивдень Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на Херсонском направлении.

Министр обороны Алексей Резников в интервью The Times сказал, что Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы освободить юг от российских оккупантов.

Президент и руководство Украины неоднократно отмечали, что Украина освободит все оккупированные и временно захваченные территории.

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