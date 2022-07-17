«„Спецоперация“ потеряет смысл». Почему Украине важно освободить Новую Каховку — военный эксперт назвал два веских аргумента

17 июля, 15:14
Эксклюзив НВ
Арестович заявил об ударе по складам оккупантов в Новой Каховке (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Арестович заявил об ударе по складам оккупантов в Новой Каховке (Фото:Алексей Арестович/Facebook)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Радио НВ рассказал, почему нам «крайне необходимое» освобождение Новой Каховки.

«Контроль над Новой Каховкой решает два вопроса. Первый — это так называемый сухопутный коридор с территории оккупированного Крыма на территории временно оккупированных Луганской, Донецкой областей. Это одна из целей „спецоперации“. Второй — это предотвращение подачи украинской воды на территории оккупированных районов Автономной республики Крым», — убежден Снегирев.

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По его словам, если ВСУ освободят Новую Каховку, то сам факт проведения так называемой «спецоперации» теряет для России «политический, военный, экономический смысл».

https://www.youtube.com/watch?v=R2WWgcqt9N8

11 июля украинская армия нанесла ракетный удар по сскладу боеприпасов россиян в Новой Каховке. Тогда было уничтожено около 150 оккупантов, в том числе генерала и еще пятерых офицеров.

Впоследствии ВСУ повторили обстрел складов в городе.

Руководитель прессцентра ОК Пивдень Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные продолжают продвигаться на Херсонском направлении.

Министр обороны Алексей Резников в интервью The Times сказал, что Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы освободить юг от российских оккупантов.

Президент и руководство Украины неоднократно отмечали, что Украина освободит все оккупированные и временно захваченные территории.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Увольнение Война в Украине Новая Каховка Радио НВ Оккупация Война России против Украины

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