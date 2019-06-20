Надежная сигнализация для охраны квартир Сегодня, 12:40 PR Цей матеріал також доступний українською Depositphotos_AndreyPopov Надежная сигнализация для охраны квартир Depositphotos_AndreyPopov

Изменение весеннего сезона летним принесла в Киев не только климатическую жару, но и невероятно горячую статистику квартирных краж!

По сравнению с прошлым годом количество ограблений возросло в 3 раза, что, несомненно, ошеломляет, к сожалению, только в негативном смысле.

По мнению экспертов, причиной является даже не то, что лето — это сезон отпусков и разгула домушников, просто воры стали расторопнее и хитрее.

Даже те, кто, кажется, позаботились о собственной безопасности, установив кодовые замки, решетки, бронированные двери, посадив на пост бабушку-консьержку, убедились, что это не работает.

Как правило, навыки в работе с уже перечисленными способами защиты в комплексе с ведением хозяевами жилья позволяют преступникам за 11−15 минут проникнуть в квартиру и полностью ее ограбить. И даже если и надеяться на полицию как на единственную государственную службу охраны, то ее приезд на объект занимает не менее 15 минут. Ведь реагирует она не только на ограбление, но и на другие преступления, на которые прибывает в порядке вызова.

Очевидно, на момент приезда в квартире уже не будет ни незваных гостей, ни ценного имущества.

Выход из данной ситуации — частная охранная фирма с надлежащим количеством экипажей, прибывающих по тревоге в течение 1−8 минут, и собственным пультом, к которому подключена охранная сигнализация.

Согласно статистике потенциальной жертвой может быть каждый из нас. Любые логические нормы и рамки выбора цели стерты. Но, несмотря на это, люди и дальше надеются на удачу и свято верят, что беда обойдет их стороной, не желая уделить должное внимание собственной безопасности.

Ситуация настолько критическая, что один из топовых охранных холдингов «Шериф» начал раздавать охранные сигнализации бесплатно. На своей странице Фейсбук они объявили конкурс «Угадай количество ограблений на этой неделе», в котором каждому, кто угадает это количество, хотя бы максимально приблизительно, дарят комплект охранной сигнализации и монтаж оборудования.

При этом данные используются из реальной статистики квартирных краж в разных районах Киева. Конкурс проходит под лозунгом: «Вопрос не в том, ограбят или нет? Вопрос в том, скольких ограбят?».