Дайан Фрэнсис
Новый ход Путина
Николай Скыба
Как не вернуться к старой школе
Александр Пасховер
Главное достижение безвизового режима
Юлия Магдыч
Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Надежная сигнализация для охраны квартир

Сегодня, 12:40
PR
Цей матеріал також доступний українською
Надежная сигнализация для охраны квартир - фото

Depositphotos_AndreyPopov

Надежная сигнализация для охраны квартир

Изменение весеннего сезона летним принесла в Киев не только климатическую жару, но и невероятно горячую статистику квартирных краж!

По сравнению с прошлым годом количество ограблений возросло в 3 раза, что, несомненно, ошеломляет, к сожалению, только в негативном смысле.

По мнению экспертов, причиной является даже не то, что лето — это сезон отпусков и разгула домушников, просто воры стали расторопнее и хитрее.

Даже те, кто, кажется, позаботились о собственной безопасности, установив кодовые замки, решетки, бронированные двери, посадив на пост бабушку-консьержку, убедились, что это не работает.

Как правило, навыки в работе с уже перечисленными способами защиты в комплексе с ведением хозяевами жилья позволяют преступникам за 11−15 минут проникнуть в квартиру и полностью ее ограбить. И даже если и надеяться на полицию как на единственную государственную службу охраны, то ее приезд на объект занимает не менее 15 минут. Ведь реагирует она не только на ограбление, но и на другие преступления, на которые прибывает в порядке вызова.

Очевидно, на момент приезда в квартире уже не будет ни незваных гостей, ни ценного имущества.

Выход из данной ситуации — частная охранная фирма с надлежащим количеством экипажей, прибывающих по тревоге в течение 1−8 минут, и собственным пультом, к которому подключена охранная сигнализация.

Согласно статистике потенциальной жертвой может быть каждый из нас. Любые логические нормы и рамки выбора цели стерты. Но, несмотря на это, люди и дальше надеются на удачу и свято верят, что беда обойдет их стороной, не желая уделить должное внимание собственной безопасности.

Ситуация настолько критическая, что один из топовых охранных холдингов «Шериф» начал раздавать охранные сигнализации бесплатно. На своей странице Фейсбук они объявили конкурс «Угадай количество ограблений на этой неделе», в котором каждому, кто угадает это количество, хотя бы максимально приблизительно, дарят комплект охранной сигнализации и монтаж оборудования.

При этом данные используются из реальной статистики квартирных краж в разных районах Киева. Конкурс проходит под лозунгом: «Вопрос не в том, ограбят или нет? Вопрос в том, скольких ограбят?».

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 14:50

img
СБУ объявила о подозрении четырем фигурантам дела об уничтожении рейса MH17
Политика

Сегодня, 12:53

img
Зеленский заявил о готовности встретиться с отцом Гандзюк
Политика

Вчера, 22:36

img
Кононенко, Мосийчук и Дубинский идут в Раду по одному мажоритарному округу

ТОП 3

События

Вчера, 21:04

img
В Одесской области нашли мертвой пропавшую неделю назад 11-летнюю девочку
86689
События

Вчера, 13:15

img
В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук — СМИ
74819
События

18 июня, 21:52

img
Терминал F в аэропорту Борисполь заблокировали пассажиры: их рейс перенесли несколько раз
17704

Новости Одессы

img
На поселке Котовского машина "Одессалифт" сбила двоих пешеходов
img
Во время инспекции пляжей арендаторы "Отрады" с автоматом напали на депутатов и ударили журналистку
img
На одесском пляже Ланжерон утонул 8-летний мальчик