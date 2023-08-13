Надбавка к пенсии: кто имеет право на доплату 800 грн

13 августа, 08:05
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Пенсионеры могут получать доплаты по уходу (Фото:Depositphotos.com)

Пенсионеры могут получать доплаты по уходу (Фото:Depositphotos.com)

В Украине пенсионерам определенных категорий предусмотрены надбавки к выплатам. Рассказываем, кто может рассчитывать на доплаты по уходу.

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Доплаты тем, кто нуждается в уходе

На дополнительные выплаты по уходу имеют право:

— пенсионеры от 80 лет, которые не имеют трудоспособных родственников;

— граждане, нуждающиеся в особом уходе;

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— одинокие пожилые люди.

Важным условием для получения такой помощи является получение пенсии по возрасту в Украине. Размер помощи составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.

Заметим, что с повышением прожиточного минимума меняется и сумма доплаты.

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Что необходимо для оформления помощи

Для того, чтобы подать заявку на получение помощи, нужно собрать пакет следующих документов:

— заявление;

— паспорт;

— идентификационный номер;

— выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером.

— заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК), в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Напомним, что украинские пенсионеры также могут получать доплаты к пенсии за возраст и доплаты от ООН.

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Пенсии Пенсионеры Денежная помощь Пенсионный возраст Одинокие люди доплаты

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