Надбавка к пенсии: кто имеет право на доплату 800 грн
Пенсионеры могут получать доплаты по уходу (Фото:Depositphotos.com)
В Украине пенсионерам определенных категорий предусмотрены надбавки к выплатам. Рассказываем, кто может рассчитывать на доплаты по уходу.
Доплаты тем, кто нуждается в уходе
На дополнительные выплаты по уходу имеют право:
— пенсионеры от 80 лет, которые не имеют трудоспособных родственников;
— граждане, нуждающиеся в особом уходе;
— одинокие пожилые люди.
Важным условием для получения такой помощи является получение пенсии по возрасту в Украине. Размер помощи составляет 40% от прожиточного минимума, то есть 837 гривен.
Заметим, что с повышением прожиточного минимума меняется и сумма доплаты.
Что необходимо для оформления помощи
Для того, чтобы подать заявку на получение помощи, нужно собрать пакет следующих документов:
— заявление;
— паспорт;
— идентификационный номер;
— выписка из Пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером.
— заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК), в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.
Чтобы получить помощь, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.
Напомним, что украинские пенсионеры также могут получать доплаты к пенсии за возраст и доплаты от ООН.