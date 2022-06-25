Массированная атака на Житомирскую область: ПВО сбила около десяти вражеских ракет 25 июня, 12:32 Цей матеріал також доступний українською Около десяти вражеских ракет сбили во время массированной атаки на Житомирскую область (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook.com)

Утром в субботу, 25 июня, во время массированной атаки российских оккупантов на Житомирскую область украинская ПВО сбила около десяти ракет.

Об этом сообщил в Telegram глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, враги целились в объекты инфраструктуры на территории региона.

Утром 25 июня Житомирская ОВА сообщила о взрывах в регионе. Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что оккупанты обстреляли военные части и другие объекты вокруг города.

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Бунечко сообщил, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб украинский военных, еще один был ранен.

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. В результате удара четыре человека пострадали. Один человек находится в состоянии средней тяжести, трое — в состоянии легкой тяжести.

Также оккупанты атаковали ракетами поселок Десна в Черниговской области.

В небе над Хмельницкой областью ПВО сбила две российские ракеты.

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