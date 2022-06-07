Украинская ПВО сбила вражескую ракету над Запорожьем

7 июня, 11:16
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В небе над Запорожьем сбили российскую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В небе над Запорожьем сбили российскую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром 7 июня в небе над Запорожьем украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Старух добавил, что российские захватчики не оставляют попыток продвинуться дальше на востоке Запорожского региона.

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По его словам, на линии столкновения продолжаются бои. Россия по-прежнему пытается захватить Запорожье.

5 июня глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что российские оккупанты временно заняли около 60% территории области, на части территории продолжаются боевые действия.

Президент Владимир Зеленский сказал, что в Запорожской области угрожающая ситуация и российские оккупанты хотят захватить Запорожье.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожье ПВО Война России против Украины

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