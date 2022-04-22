«Угроза попадания была высокой». В Энергоатоме опубликовали видео пролета ракет РФ над Южноукраинской АЭС

22 апреля, 14:06
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Пролет российских ракет над Южноукраинской АЭС (Фото:Скриншот)

Пролет российских ракет над Южноукраинской АЭС (Фото:Скриншот)

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16 апреля над площадкой Южноукраинской АЭС пролетели три крылатые ракеты, выпущенные РФ, вероятно, с территории Беларуси в направлении Николаева.

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Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Одна из ракет была зафиксирована камерами наблюдения ПАЭС. Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями — ядерной катастрофой, была высокой, говорится в сообщении.

Видео дня

«Это очередной акт ядерного терроризма России, угрожающий безопасности всего мира! Еще раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории ЗАЭС, и установления демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС», — отметили в Энергоатоме.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Ракеты НАЭК Энергоатом Южно-Украинская АЭС Война России против Украины

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