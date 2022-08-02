Над Винницкой областью сбили две ракеты оккупантов — ОВА 2 августа, 18:08 Работа украинской ПВО (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Силы ПВО во вторник, 2 августа, сбили две российских ракеты над Винницкой областью, сообщает глава ОВА Сергей Борзов в Telegram.

В ОВА призвали жителей области не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 18:00 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

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Инфографика: alerts.in.ua

2 августа в Виннице скончался детский врач Павел Ковальчук, пострадавший в результате ракетного удара россиян по городу 14 июля. Количество погибших возросло до 27 человек.

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