Над Винницкой областью сбили две ракеты оккупантов — ОВА

2 августа, 18:08
Работа украинской ПВО (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Работа украинской ПВО (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Силы ПВО во вторник, 2 августа, сбили две российских ракеты над Винницкой областью, сообщает глава ОВА Сергей Борзов в Telegram.

В ОВА призвали жителей области не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Читайте также:
В Воздушных силах объяснили, за счет чего повышается эффективность украинской ПВО

По состоянию на 18:00 воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Видео дня
Инфографика: alerts.in.ua

2 августа в Виннице скончался детский врач Павел Ковальчук, пострадавший в результате ракетного удара россиян по городу 14 июля. Количество погибших возросло до 27 человек.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ПВО Ракетные удары Винницкая область Война России против Украины Воздушная тревога Ракетный удар

Эксклюзивы НВ

За пять месяцев войны Укрпочта провела четыре почтовых выпуска: «Русскій воєнний корабль, іді!!!», «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!», «Українська мрія» та «Доброго вечора, ми з України!» (Фото:Коллаж НВ)
«В следующий раз приду с вечера» /
Сколько нужно стоять в очереди за военными марками Укрпочты с первым штемпелем и что будет на следующей
2 августа, 15:19
События
Теперь ученым предстоит выбрать новую дату для запуска миссии Психея (Фото:NASA/JPL-Caltech)
Вот что с ней случилось /
Не видать нам космических сокровищ. NASA перенесло запуск миссии Психея
2 августа, 08:03
Научпоп
Скандинавская диета была специально разработана, чтобы произвести революцию в скандинавской кухне (Фото:Louis Hansel/Unsplash)
Питаться по-скандинавски /
Почему новая популярная диета может быть лучше знаменитой средиземноморской
2 августа, 07:00
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X