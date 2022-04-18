«Для рашистов нет ничего святого». В Василькове благодаря ПВО все хорошо, слышны взрывы, потому что детонируют некоторые вещи — мэр

18 апреля, 14:42
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Система ПВО обезвредила российскую ракету под Киевом (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)

Система ПВО обезвредила российскую ракету под Киевом (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)

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В Василькове благодаря системе ПВО сейчас все хорошо, слышны взрывы, потому что детонируют некоторые вещи.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович.

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«Для рашистов нет ничего святого и даже начало страстной недели не остановило этих варваров. Но благодаря нашей ПВО все хорошо. Сейчас вы слышите взрывы, детонируют некоторые вещи», — сказала она.

Видео дня
https://www.facebook.com/Nataliia.Balasynovych/videos/1091953828318848

По ее словам, сейчас все подконтрольно.

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Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Киевская область ПВО Война России против Украины

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