«Для рашистов нет ничего святого». В Василькове благодаря ПВО все хорошо, слышны взрывы, потому что детонируют некоторые вещи — мэр
Система ПВО обезвредила российскую ракету под Киевом (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины)
В Василькове благодаря системе ПВО сейчас все хорошо, слышны взрывы, потому что детонируют некоторые вещи.
Война России против Украины — главные события 18 апреля
Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович.
«Для рашистов нет ничего святого и даже начало страстной недели не остановило этих варваров. Но благодаря нашей ПВО все хорошо. Сейчас вы слышите взрывы, детонируют некоторые вещи», — сказала она.
По ее словам, сейчас все подконтрольно.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.