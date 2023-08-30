Над Украиной сбили 15 дронов и все 28 ракет, запущенных Россией — Залужный 30 августа, 08:44 Всего в ночь на 30 августа Россия атаковала Украину 44 ракетами и дронами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россия выпустила по Украине в ночь на среду, 30 августа, 44 воздушные цели — крылатые ракеты и иранские дроны-камикадзе Shahed. Все, кроме одного беспилотника, уничтожили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Россияне выпустили 28 ракет типа Х-101/Х-555/Х-55, применив 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс, с Каспия и района Энгельса. 16 ударных дронов — с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

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Все ракеты и 15 Shahed сбили в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Ночью в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу, которая длилась почти четыре часа. Над Киевом сбили более 20 воздушных целей — обломки упали в Дарницком и Шевченковском районах. Погибли два охранника предприятия, еще три человека ранены.

В Житомирской области россияне атаковали дронами объект инфраструктуры, частично его повредив.