Над Украиной этой ночью уничтожили 35 из 35 шахедов — Воздушные силы 8 мая, 07:43 Россияне атаковали Киев дронами (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 8 мая российские оккупанты атаковали Киевщину ударными дронами иранского производства Shahed-136/131, уничтожены 35 из 35 шахедов.

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.



Было применено 35 ударных БпЛА, атаковавших с северного направления – аэродром Сеща (Брянская область).

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование Центр Воздушных Сил во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины уничтожено все 35 Shahed-136/131.

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В ночь на понедельник, 8 мая, в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено более 30 БПЛА. Травмированы пять человек, обломки упали на жилой дом и взлетную полосу аэропорта Жуляны.

Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.

По Одесской области враг нанес ракетный удар с самолетов стратегической авиации.

Ракеты типа Х-22 враг направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье. Возник пожар.