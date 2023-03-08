Украина уничтожила ночью два дрона-камикадзе Shahed — Воздушные силы 8 марта, 10:17 Силы ПВО уничтожили еще два иранских дрона (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили в ночь на среду, 8 марта, два иранских дрона-камикадзе Shahed-131/136.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Россияне использовали беспилотники для атаки на Украину с северного направления. Два зафиксировали в Сумской области, один из них был сбит. Ранее военные объясняли, что оккупанты начали запускать дроны с севера, чтобы они преодолевали меньшее расстояние для удара по территории Украины.

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В ночь на понедельник, 6 марта, Россия выпустила по территории Украины 15 иранских дронов Shahed. Силы ПВО сбили 13 вражеских беспилотников.

По данным британской разведки, РФ запускает иранские дроны с северного направления, чтобы еще больше угрожать Киеву.