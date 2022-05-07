Силы ПВО сбили российскую ракету над Полтавской областью — глава ОВА

7 мая, 14:09
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Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

Украинская противовоздушная оборона сбила ракету оккупантов над Полтавской областью.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

«Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавской областью. ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем», — написал он.

Видео дня

Лунин также напомнил, что сегодня, 7 мая, оккупанты ударили ракетами по городу Карловка Полтавской области. Ракета попала по объекту инфраструктуры. Пострадавших нет, пожар ликвидирован.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Полтавская область ПВО Война России против Украины

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