В небе над Одесской областью сбили российскую ракету 28 июня, 13:00 Над Одесской областью сбили ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В небе над Одесской областью украинские военные сбили очередную российскую ракету, запущенную с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Оперативное командование Юг сообщило, что утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силы ПВО уничтожили ракету над морем.

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«Враг в очередной раз атаковал Одесскую область крылатой ракетой типа Оникс с берегового ракетного комплекса Бастион, расположенного во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

Утром 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М по Одесской области. Пострадали восемь человек.

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