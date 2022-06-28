В небе над Одесской областью сбили российскую ракету

28 июня, 13:00
Над Одесской областью сбили ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Над Одесской областью сбили ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В небе над Одесской областью украинские военные сбили очередную российскую ракету, запущенную с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Оперативное командование Юг сообщило, что утром была попытка ударить по Измаильскому району, но силы ПВО уничтожили ракету над морем.

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«Враг в очередной раз атаковал Одесскую область крылатой ракетой типа Оникс с берегового ракетного комплекса Бастион, расположенного во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

Утром 27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М по Одесской области. Пострадали восемь человек.

https://www.youtube.com/embed/EUxmXM2MD60
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Крылатая ракета Война России против Украины

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