Взрывы в Одессе: в небе над областью сбили две крылатые ракеты

23 июня, 14:13
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Над Одесской областью сбили две крылатые ракеты (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Над Одесской областью сбили две крылатые ракеты (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Днем в четверг, 23 июня, в небе над Одесской областью сбили две крылатые ракеты.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Оперативное командование Юг.

Ракеты сбили время воздушной тревоги, объявленной в Одесские области в 12:02. Взрывы в Одессе были слышны в 12:04.

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В течение 22 июня оккупанты дважды атаковали Одесскую область ракетами. Обе были уничтожены подразделениями ПВО.

https://www.youtube.com/embed/LlDIWbN-eGc

20 июня в результате ракетного удара РФ, нанесенного по Одессе погиб мирный житель. Город был обстрелян ракетами с Черного моря.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Одесская область Одесса Крылатая ракета Война России против Украины

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