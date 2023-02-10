Массированный удар РФ: в небе над Одесской областью сбили 13 ракет — глава ОВА 10 февраля, 12:15 13 ракет сбили в небе над Одесской областью (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Утром в пятницу, 10 февраля, во время массированной атаки РФ в небе над Одесской областью сбили 13 ракет.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

«Противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет. Как всегда, подразделения противовоздушной обороны Одесской области отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет», — написал он.

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10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

По всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась три с половиной часа — почти до 12:00.

