Над морем возле Очакова украинские зенитчики сбили вражеский беспилотник

5 октября, 14:17
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Силы ПВО Украины сбили дрон армии РФ (Фото:Novynarnia/Twitter)

Силы ПВО Украины сбили дрон армии РФ (Фото:Novynarnia/Twitter)

Над морем возле города Очаков Николаевской области украинские зенитчики сбили российский БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает воздушное командование Юг в Facebook.

"05 октября около 11:30 над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны сбит беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно, Орлан-10", — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02XpaPwLziW7q8nqPZH2SDS7Dqhe1St5UDkLCzLD73JHkLWVRRFhjTmSo4gErGjMWel
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Беспилотник Юг Украины Николаевская область Очаков Война России против Украины

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