Над морем возле Очакова украинские зенитчики сбили вражеский беспилотник 5 октября, 14:17 Силы ПВО Украины сбили дрон армии РФ (Фото:Novynarnia/Twitter)

Над морем возле города Очаков Николаевской области украинские зенитчики сбили российский БПЛА оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает воздушное командование Юг в Facebook.

"05 октября около 11:30 над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны сбит беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно, Орлан-10", — говорится в сообщении.



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