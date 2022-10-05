Над морем возле Очакова украинские зенитчики сбили вражеский беспилотник
Силы ПВО Украины сбили дрон армии РФ (Фото:Novynarnia/Twitter)
Над морем возле города Очаков Николаевской области украинские зенитчики сбили российский БПЛА оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщает воздушное командование Юг в Facebook.
"05 октября около 11:30 над морем возле Очакова при попытке проведения воздушной разведки, силами и средствами противовоздушной обороны сбит беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно, Орлан-10", — говорится в сообщении.