Над Кременчугом зафиксировали вражеские объекты

2 ноября, 01:03
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Кременчуг (Фото:discover.ua)

Кременчуг (Фото:discover.ua)

Над Кременчугом Полтавской области были зафиксированы вражеские объекты. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

По его словам, работает система ПВО.

Перед этим он сообщал, что, по информации ОВА, по направлению Днепропетровской области в Полтавскую область двигаются БПЛА Шахеды.

Видео дня

В ночь на вторник, 1 ноября, войска РФ нанесли по Полтавской области четыре удара дронами-камикадзе.

https://www.youtube.com/embed/qMZ2ackw2QQ
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Полтавская область Беспилотник Беспилотники Кременчуг Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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