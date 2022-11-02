Над Кременчугом зафиксировали вражеские объекты
Кременчуг (Фото:discover.ua)
Над Кременчугом Полтавской области были зафиксированы вражеские объекты. Жителей призвали оставаться в укрытиях.
Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
По его словам, работает система ПВО.
Перед этим он сообщал, что, по информации ОВА, по направлению Днепропетровской области в Полтавскую область двигаются БПЛА Шахеды.
В ночь на вторник, 1 ноября, войска РФ нанесли по Полтавской области четыре удара дронами-камикадзе.