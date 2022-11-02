Над Кременчугом зафиксировали вражеские объекты 2 ноября, 01:03 Кременчуг (Фото:discover.ua)

Над Кременчугом Полтавской области были зафиксированы вражеские объекты. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.



По его словам, работает система ПВО.

Перед этим он сообщал, что, по информации ОВА, по направлению Днепропетровской области в Полтавскую область двигаются БПЛА Шахеды.

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В ночь на вторник, 1 ноября, войска РФ нанесли по Полтавской области четыре удара дронами-камикадзе.