Над Кировоградской областью сбили российскую ракету
Ракету сбили над территорией Светловодской громады (Фото:Андрей Райкович/Telegram)
Утром в пятницу, 29 июля, силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету над территорией Светловодской громады Александрийского района Кировоградской области.
Об этом сообщил глава Светловодской громады Андрей Малицкий на своей странице в Facebook.
Информацию об этом также подтвердил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.
«Утром над селом Мироновка Светловодской громады сработала ПВО. Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по селу. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты устанавливают», — написал он.
Накануне российские оккупанты ударили ракетами по Кропивницкому.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в результате удара погибли пять человек, еще 25 были госпитализированы. Он уточнял, что российские ракеты попали в ангары авиапредприятия.
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