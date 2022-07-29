Над Кировоградской областью сбили российскую ракету

29 июля, 10:14
Ракету сбили над территорией Светловодской громады (Фото:Андрей Райкович/Telegram)

Ракету сбили над территорией Светловодской громады (Фото:Андрей Райкович/Telegram)

Утром в пятницу, 29 июля, силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету над территорией Светловодской громады Александрийского района Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Светловодской громады Андрей Малицкий на своей странице в Facebook.

Информацию об этом также подтвердил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram.

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«Утром над селом Мироновка Светловодской громады сработала ПВО. Сбита крылатая ракета. Она разлетелась обломками по селу. Работает следственно-оперативная группа. Тип ракеты устанавливают», — написал он.

Накануне российские оккупанты ударили ракетами по Кропивницкому.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в результате удара погибли пять человек, еще 25 были госпитализированы. Он уточнял, что российские ракеты попали в ангары авиапредприятия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   ПВО Кировоградская область Ракета Война России против Украины

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