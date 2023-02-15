Над Киевской областью есть воздушные цели, работает ПВО — ОВА 15 февраля, 13:51 Над Киевской областью работает ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В небе над Киевской областью зафиксировали воздушные цели в среду, 15 февраля. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА.



Воздушная тревога в регионе была объявлена около 13:30. В КОВА призывают жителей области находиться в укрытиях.

14 февраля в Воздушных силах заявили, что российские оккупанты снова запустили в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.



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Последняя массированная атака России на Украину была 10 февраля. Тогда силы ПВО сбили 61 из 71 выпущенной ракеты. Перед этим ночью оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, после массированного удара — тоже: Воздушные силы уничтожили 20 ударных Shahed-136/131.

