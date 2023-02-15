Над Киевской областью есть воздушные цели, работает ПВО — ОВА

15 февраля, 13:51
Поделиться:
Над Киевской областью работает ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Над Киевской областью работает ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

В небе над Киевской областью зафиксировали воздушные цели в среду, 15 февраля. Работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Воздушная тревога в регионе была объявлена около 13:30. В КОВА призывают жителей области находиться в укрытиях.

14 февраля в Воздушных силах заявили, что российские оккупанты снова запустили в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями для разведки и отвлечения ПВО.

Видео дня

Последняя массированная атака России на Украину была 10 февраля. Тогда силы ПВО сбили 61 из 71 выпущенной ракеты. Перед этим ночью оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, после массированного удара — тоже: Воздушные силы уничтожили 20 ударных Shahed-136/131.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киевская область ПВО Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X