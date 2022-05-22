Над Киевской областью силы ПВО сбили российскую ракету — ОВА

22 мая, 16:41
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Над Фастовским районом украинские военные сбили вражескую ракету (Фото:Киевская ОВА via Telegram)

Над Фастовским районом украинские военные сбили вражескую ракету (Фото:Киевская ОВА via Telegram)

В воскресенье, 22 мая, над Фастовским районом (Киевская область) силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщает в Telegram Киевская ОВА.

Отмечено, что предварительно жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

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В ОВА призвали жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.

Сегодня, 22 мая, в Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Польский президент стал первым иностранным лидером, выступившим в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения России.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Киевская область ПВО Ракета Война России против Украины

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