Над Киевской областью силы ПВО сбили российскую ракету — ОВА
Над Фастовским районом украинские военные сбили вражескую ракету (Фото:Киевская ОВА via Telegram)
В воскресенье, 22 мая, над Фастовским районом (Киевская область) силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.
Война России против Украины — главные события 22 мая
Об этом сообщает в Telegram Киевская ОВА.
Отмечено, что предварительно жертв и разрушений нет. Информация уточняется.
В ОВА призвали жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог.
Сегодня, 22 мая, в Украину прибыл президент Польши Анджей Дуда. Польский президент стал первым иностранным лидером, выступившим в Верховной Раде с начала полномасштабного вторжения России.
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