Над Киевской областью за четыре дня уничтожили более 30 ракет и около 60 дронов
РФ регулярно атакует ракетами Киев и область (Фото:Полиция Киевской области)
За последние четыре дня в небе над Киевской областью силы ПВО уничтожили более 30 ракет и около 60 дронов.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
«Последние четыре дня действительно были очень сложными. Ракетные обстрелы чередовались с ночными атаками дронов. Всего около 60 дронов было уничтожено над Киевщиной в течение последних четырех дней. Также более 30 ракет атаковали Киевщину, они также были уничтожены», — отметил он.
По словам главы ОВА, в регионе есть повреждения объектов критической инфраструктуры, однако электроснабжение происходит в обычном режиме — без экстренных или плановых отключений.
Кроме того, в Киевской области повреждены 28 домов, однако разрушения незначительные.
Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.
По данным ОК Юг, Россия может готовить новый массированный ракетный удар 7 января.