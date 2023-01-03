Над Киевской областью за четыре дня уничтожили более 30 ракет и около 60 дронов

3 января, 14:18
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РФ регулярно атакует ракетами Киев и область (Фото:Полиция Киевской области)

РФ регулярно атакует ракетами Киев и область (Фото:Полиция Киевской области)

За последние четыре дня в небе над Киевской областью силы ПВО уничтожили более 30 ракет и около 60 дронов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Последние четыре дня действительно были очень сложными. Ракетные обстрелы чередовались с ночными атаками дронов. Всего около 60 дронов было уничтожено над Киевщиной в течение последних четырех дней. Также более 30 ракет атаковали Киевщину, они также были уничтожены», — отметил он.

Видео дня

По словам главы ОВА, в регионе есть повреждения объектов критической инфраструктуры, однако электроснабжение происходит в обычном режиме — без экстренных или плановых отключений.

Кроме того, в Киевской области повреждены 28 домов, однако разрушения незначительные.

Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

По данным ОК Юг, Россия может готовить новый массированный ракетный удар 7 января.

https://www.youtube.com/watch?v=KTjX5zHkglo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Киевская область Дроны Война России против Украины

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