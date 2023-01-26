Сбиты все 20 выпущенных по Киеву ракет, в Одесской области уничтожены три Калибра

26 января, 12:10
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В небе над Киевом уничтожили все ракеты (Фото:Генштаб)

В небе над Киевом уничтожили все ракеты (Фото:Генштаб)

В четверг, 26 января, во время массированной атаки со стороны РФ в воздушном пространстве Киева сбили все 20 выпущенных по столице ракет разных типов, в Одесской области — три крылатые ракеты Калибр.

Как сообщает в Telegram Киевская городская военная администрация, в результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали.

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Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил в Telegram, что в результате удара пострадавших в области нет.

https://www.youtube.com/embed/3g8K0HmSgIs

Утром 26 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога на фоне массированной ракетной атаки РФ. Ночью Россия атаковала Украину иранскими дронами, были сбиты все 24 беспилотника, из них около 15 — в небе над Киевом.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Киев Одесская область Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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