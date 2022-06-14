Сработала ПВО. Над Хмельницкой и Тернопольской областями сбили несколько ракет 14 июня, 14:12 Цей матеріал також доступний українською В Тернопольской и Хмельницкой областях силы ПВО сбили несколько ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook.com)

Днем во вторник, 14 июня, во время воздушной тревоги сбили несколько ракет в небе над Тернопольской и Хмельницкой областями.

Как сообщил в Telegram глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в регионе силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам

Специалисты уже выехали на места взрывов.

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По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий у себя в Telegram также сообщил обстоятельства ракетной атаки оккупантов на регион.

«По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений построек нет», — написал он.

По его словам, сейчас проводят поиски места падения и обломков сбитой ракеты.

Предварительно — жертв и разрушений нет. Информация уточняется.



Обновлено. В Калушском районе в Ивано-Франковской области силы ПВО сбили российскую ракету, выпущенную из акватории Черного моря, сообщил Общественному пресс-секретарю командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Пока информации о травмированных или разрушениях нет.





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