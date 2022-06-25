Массированная атака оккупантов: над Хмельницкой областью сбили две ракеты 25 июня, 11:03 Цей матеріал також доступний українською В небе над Хмельницкой областью сбили две ракеты (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook)

В небе над Хмельницкой областью силы противовоздушной обороны сбили две российские ракеты.



Об этом в Telegram сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

По его словам, обломки одной из ракет упали в лесу в Каменец-Подольском районе. Пострадавших нет.

Обломки другой ракеты упали в сельском саду одной из общин Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет.

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Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах.

Утром 25 июня Житомирская ОВА сообщила о взрывах в регионе. Мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что оккупанты обстреляли военные части и другие объекты вокруг города.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб украинский военный, еще один был ранен.

Кроме того, российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. В результате удара четыре человека пострадали. Один находится в состоянии средней тяжести, трое — в состоянии легкой тяжести.

Также оккупанты атаковали ракетами поселок Десна в Черниговской области.

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