Сработала ПВО. Над Хмельницкой и Тернопольской областями сбили несколько ракет
В Тернопольской и Хмельницкой областях силы ПВО сбили несколько ракет (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/facebook.com)
Днем во вторник, 14 июня, во время воздушной тревоги сбили несколько ракет в небе над Тернопольской и Хмельницкой областями.
Как сообщил в Telegram глава Тернопольской ОВА Владимир Труш, в регионе силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам
Специалисты уже выехали на места взрывов.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий у себя в Telegram также сообщил обстоятельства ракетной атаки оккупантов на регион.
«По предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле, повреждений построек нет», — написал он.
По его словам, сейчас проводят поиски места падения и обломков сбитой ракеты.
Предварительно — жертв и разрушений нет. Информация уточняется.
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