В небе над временно оккупированным Донецком летает украинский флаг — видео 9 сентября, 09:51 Украинский флаг в небе над Донецком (Фото:Telegram/Типичный Донецк)

В субботу, 9 сентября, в небе над временно оккупированным Донецком летает украинский флаг.

Видео опубликовали в Telegram-канале Типичный Донецк.

Флаг сначала летал над Киевским, а затем над Калининским районом.

7 сентября бойцы бригады Гвардии наступления Сталевий кордон подняли флаг Украины в селах Строевка и Тополя Харьковской области, расположенных в серой зоне.

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3 сентября в городе Новая Каховка, который расположен на временно оккупированной РФ части Херсонской области, неизвестные вывесили украинский флаг.