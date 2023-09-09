В небе над временно оккупированным Донецком летает украинский флаг — видео

9 сентября, 09:51
Поделиться:
Украинский флаг в небе над Донецком (Фото:Telegram/Типичный Донецк)

Украинский флаг в небе над Донецком (Фото:Telegram/Типичный Донецк)

В субботу, 9 сентября, в небе над временно оккупированным Донецком летает украинский флаг.

Видео опубликовали в Telegram-канале Типичный Донецк.

Флаг сначала летал над Киевским, а затем над Калининским районом.

Читайте также:
«Марафон ненависти». Как Кремль девять лет назад организовал «провозглашение ДНР» в Донецке — пролог большой войны

7 сентября бойцы бригады Гвардии наступления Сталевий кордон подняли флаг Украины в селах Строевка и Тополя Харьковской области, расположенных в серой зоне.

Видео дня

3 сентября в городе Новая Каховка, который расположен на временно оккупированной РФ части Херсонской области, неизвестные вывесили украинский флаг.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецк Флаг Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X