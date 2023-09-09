В небе над временно оккупированным Донецком летает украинский флаг — видео
Украинский флаг в небе над Донецком (Фото:Telegram/Типичный Донецк)
В субботу, 9 сентября, в небе над временно оккупированным Донецком летает украинский флаг.
Видео опубликовали в Telegram-канале Типичный Донецк.
Флаг сначала летал над Киевским, а затем над Калининским районом.
7 сентября бойцы бригады Гвардии наступления Сталевий кордон подняли флаг Украины в селах Строевка и Тополя Харьковской области, расположенных в серой зоне.
3 сентября в городе Новая Каховка, который расположен на временно оккупированной РФ части Херсонской области, неизвестные вывесили украинский флаг.