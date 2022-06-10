«Есть сегодня и хорошие новости». ВСУ сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник, обломки упали возле Полтавы — ОВА

10 июня, 11:57
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

В пятницу, 10 июня ВСУ сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«10 июня, 11.06. Есть сегодня и хорошие новости. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник", - написал он в Telegram.

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По его словам, это уже девятый разведчик агрессора, уничтоженный в небе над областью.

"Его обломки упали на Полтавщине", - написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=H22LqSNkALk
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беспилотник Днепропетровская область Война России против Украины

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