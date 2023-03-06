Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника над Днепропетровской областью — глава ОВА 6 марта, 08:34 Россия использует дроны-камикадзе иранского производства для ударов по Украине (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на понедельник, 6 марта, силы украинской ПВО сбили четыре беспилотника российских оккупантов над Днепропетровской областью.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.

По его словам, это могли быть дроны-камикадзе иранского производства Shahed, на данный момент информация уточняется.

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Беспилотники сбили военные воздушного командования Восток.

Также рано утром 6 марта войска РФ ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, пострадал Никополь и населенные пункты Красногригорьевской громады.

Последствия атак выясняются. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на 6 марта в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Киевской области зафиксировали вражескую цель, однако не уточнили детали. В регионе работала ПВО.

Вражеские дроны уничтожили в Харьковской области.