Силы ПВО сбили четыре вражеских беспилотника над Днепропетровской областью — глава ОВА
Россия использует дроны-камикадзе иранского производства для ударов по Украине (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
В ночь на понедельник, 6 марта, силы украинской ПВО сбили четыре беспилотника российских оккупантов над Днепропетровской областью.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram.
По его словам, это могли быть дроны-камикадзе иранского производства Shahed, на данный момент информация уточняется.
Беспилотники сбили военные воздушного командования Восток.
Также рано утром 6 марта войска РФ ударили по Никопольскому району из тяжелой артиллерии, пострадал Никополь и населенные пункты Красногригорьевской громады.
Последствия атак выясняются. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
В ночь на 6 марта в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу. В Киевской области зафиксировали вражескую цель, однако не уточнили детали. В регионе работала ПВО.
Вражеские дроны уничтожили в Харьковской области.