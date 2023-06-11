Над Днепропетровской областью ночью сбили три Шахеда

11 июня, 08:56
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Бойцы ПвК Восток сбили три Шахеда над Днепропетровской областью (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

Бойцы ПвК Восток сбили три Шахеда над Днепропетровской областью (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

В ночь на воскресенье, 11 июня, защитники из Воздушного командования Восток сбили сразу три дрона-шахеда, запущенные россиянами по Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

Председатель ОГА сообщил, что оккупанты направили на область тяжелую артиллерию. Били из нее по Марганецкой громаде в Никопольском районе.

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Он добавил, что людей не задело, последствия атаки уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Днепропетровская область ПВО Днепропетровская область Война России против Украины Воздушная тревога Shahed-136 шахеды атака шахедов Shahed-131

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