Над Днепропетровской областью ночью сбили три Шахеда 11 июня, 08:56 Бойцы ПвК Восток сбили три Шахеда над Днепропетровской областью (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)

В ночь на воскресенье, 11 июня, защитники из Воздушного командования Восток сбили сразу три дрона-шахеда, запущенные россиянами по Днепропетровщине.

Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.



Председатель ОГА сообщил, что оккупанты направили на область тяжелую артиллерию. Били из нее по Марганецкой громаде в Никопольском районе.

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Он добавил, что людей не задело, последствия атаки уточняются.