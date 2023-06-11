Над Днепропетровской областью ночью сбили три Шахеда
Бойцы ПвК Восток сбили три Шахеда над Днепропетровской областью (Фото:Воздушное командование Восток / Facebook)
В ночь на воскресенье, 11 июня, защитники из Воздушного командования Восток сбили сразу три дрона-шахеда, запущенные россиянами по Днепропетровщине.
Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.
Председатель ОГА сообщил, что оккупанты направили на область тяжелую артиллерию. Били из нее по Марганецкой громаде в Никопольском районе.
Он добавил, что людей не задело, последствия атаки уточняются.