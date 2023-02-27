Над Днепропетровской областью сбили два беспилотника россиян

27 февраля, 22:37
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Иранский дрон Shahed (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Иранский дрон Shahed (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Над Днепропетровской областью вечером в понедельник, 27 февраля, сбили два беспилотника российских оккупантов. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Сергей Лысак.

Он уточнил, что взрывы, которые слышали в области, были работой ПВО.

В Воздушном командовании Восток в Facebook уточнили, что вражеские беспилотники были уничтожены в Днепровском районе. Вероятно, речь о БПЛА Shahed.

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Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram сообщил об уничтожении двух беспилотников в Днепре и Запорожье.

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Ночью 27 февраля россияне атаковали Украину иранскими дронами Shahed. Генштаб сообщил об уничтожении 11 из 14 дронов, запущенных оккупантами. Также оккупанты обстреляли Запорожье, Мирноград на Донетчине и Никополь Днепропетровской области.

В Хмельницком оккупанты ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия атаки беспилотников, — двое погибли, трое госпитализированы с ранениями.

https://www.youtube.com/embed/40GcY4JjtPo
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Днепропетровская область БПЛА Война России против Украины Иранские беспилотники Shahed-136 Shahed-131

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