Над Днепропетровщиной украинская ПВО уничтожила беспилотник оккупантов 21 марта, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Российский враг снизил интенсивность полетов самолетов и крылатых ракет (Фото:Воздушное командование «Схид»)

В Днепропетровской области украинская ПВО сбила беспилотный аппарат оккупантов.



Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования «Схид».

По данным украинских военных, российский враг, уже неоднократно сталкивавшийся с нашими ПВО, снизил интенсивность полетов самолетов и крылатых ракет.



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«Однако до сих пор движется в наше воздушное пространство своими БПЛА. Зря. Вчера вечером минус одна враждебная любознательная птичка на Днепропетровщине. Сегодня после обеда — минус две в Харьковской области. Держим строй. Слава Украине», — отметили в воздушном командовании «Восток».



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