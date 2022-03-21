Над Днепропетровщиной украинская ПВО уничтожила беспилотник оккупантов

21 марта, 17:57
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Российский враг снизил интенсивность полетов самолетов и крылатых ракет (Фото:Воздушное командование «Схид»)

Российский враг снизил интенсивность полетов самолетов и крылатых ракет (Фото:Воздушное командование «Схид»)

Автор: Елена Басараб

В Днепропетровской области украинская ПВО сбила беспилотный аппарат оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования «Схид».

По данным украинских военных, российский враг, уже неоднократно сталкивавшийся с нашими ПВО, снизил интенсивность полетов самолетов и крылатых ракет.

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«Однако до сих пор движется в наше воздушное пространство своими БПЛА. Зря. Вчера вечером минус одна враждебная любознательная птичка на Днепропетровщине. Сегодня после обеда — минус две в Харьковской области. Держим строй. Слава Украине», — отметили в воздушном командовании «Восток».

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Теги:   Днепропетровская область ПВО Война России против Украины

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